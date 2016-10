Lauda weer woest op Verstappen

MEXICO-STAD - Niki Lauda heeft opnieuw hard uitgehaald naar Max Verstappen. Volgens de topadviseur van Mercedes ging de negentienjarige Nederlander bij de Grote Prijs van Mexico over de schreef in de eerste bocht, waar hij in aanraking kwam met Nico Rosberg. ,,Dat had Nico het kampioenschap kunnen kosten. Dit valt niet te accepteren'', brieste Lauda, die eerder na de race in België al riep dat Verstappen rijp is voor een bezoekje aan de psychiater.

Door ANP - 31-10-2016, 7:45 (Update 31-10-2016, 8:02)

Verstappen probeerde in de eerste bocht om Rosberg aan de binnenkant te passeren. Daarbij kwamen de bolides van de Duitse WK-leider en de Nederlander even met elkaar in aanraking. Rosberg sneed net als teamgenoot Lewis Hamilton, die te laat remde, de eerste bocht af. Beide Mercedessen behielden daardoor hun positie. ,,Nico lag duidelijk voor en Verstappen ramde hem van de baan'', was het oordeel van Lauda. ,,Zijn talent staat buiten kijf, maar dat gooit hij te grabbel met al die stomme acties.''

Hoewel de wedstrijdleiding geen straf uitdeelde voor dat incident, vond ook Rosberg dat Verstappen fout zat. ,,Hij miste de bocht en ramde me van de baan. Het was een harde klap. Ik ben blij dat ik desondanks voorin kon blijven'', zei Rosberg, die tweede werd achter Hamilton en zijn voorsprong in de WK-stand zag slinken tot negentien punten. ,,Lewis was dit weekeinde gewoon sneller, dat moet ik accepteren. Meer dan de tweede plek zat er niet in.''

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff had Verstappen wat meer respect moeten tonen voor de WK-leider. ,,Zijn manier van racen is verfrissend, ik houd daar wel van. Maar drie races voor het einde van het seizoen, ga je geen botsing forceren met de leider in het WK'', aldus Wolff.