Cubs brengen spanning terug in World Series

CHICAGO - De honkballers van Chicago Cubs hebben de spanning teruggebracht in de World Series. Op het eigen Wrigley Park voorkwamen de Cubs zondagavond dat Cleveland Indians de titel veroverde, door het vijfde duel met 3-2 te winnen. De Indians krijgen dinsdag voor eigen publiek in Cleveland een nieuwe kans om het kampioenschap in de Major League Baseball binnen te halen. Gebeurt dat niet, dan volgt woensdag een allesbeslissende wedstrijd in de best-of-sevenserie.

Door ANP - 31-10-2016, 7:34 (Update 31-10-2016, 7:34)

Chicago Cubs herstelde zich in de vijfde wedstrijd van het pak slaag dat het een dag eerder had gekregen (2-7). De startende werper Jon Lester gooide een sterke wedstrijd, al moest hij in de tweede inning wel een homerun van José Ramirez incasseren. De slagploeg van de thuisclub kwam eindelijk los in de vierde inning, ingeleid door een homerun van Kris Bryant. De Cubs liepen daarna uit naar 3-1.

In de zesde inning kwamen de Indians terug tot 3-2, maar de Cubaanse 'closer' Aroldis Chapman zorgde er daarna voor dat Chicago hoop mag blijven houden op het kampioenschap. De Cubs wonnen de World Series voor het laatst in 1908.