ANP Van der Mark vierde in WK superbike

DOHA - Michael van der Mark is in zijn tweede seizoen bij de Superbikes als vierde geëindigd in het wereldkampioenschap. De Nederlandse motorcoureur moest na zondag na de laatste races in Qatar drie Britten voor zich dulden op het podium.

Door ANP - 30-10-2016, 20:55 (Update 30-10-2016, 20:55)

Jonathan Rea (Kawasaki) prolongeerde dit weekeinde in Qatar zijn titel in de klasse van de zware 1000cc-motoren. Tom Sykes (Kawasaki) werd tweede en Chaz Davies (Ducati) derde.

Van der Mark kon zich in de twee avondraces op het circuit van Losail niet onderscheiden. Hij werd respectievelijk negende en tiende. Het waren zijn laatste wedstrijden voor Honda, want volgend seizoen rijdt de Rotterdammer voor Yamaha. Hij haalde dit seizoen zes keer het podium; twee keer tweede en vier keer derde.