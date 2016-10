Verbij klopt Nuis op 1000 meter

GRONINGEN - Kai Verbij heeft zondag bij de KNSB Cup in Groningen de 1000 meter gewonnen. De Nederlandse schaatskampioen op de sprintvierkamp zegevierde in een fraaie tijd van 1.09,54. Kjeld Nuis, de nationale kampioen op deze afstand, eindigde als tweede in 1.10,10. Thomas Krol belandde met 1.10,66 op de derde plaats.

Door ANP - 30-10-2016, 17:48 (Update 30-10-2016, 18:11)

Lucas van Alphen (vierde in 1.10,91) en Gerben Jorritsma (vijfde in 1.11,02) veroverden eveneens een ticket op dit nummer voor de eerste vier wereldbekers.

Nuis was vorig seizoen, met onder meer ook WK-brons, de beste Nederlander op de 1000 meter. De blikvanger van Team LottoNL-Jumbo kon op het Groningse werkijs zijn topsnelheid echter niet bereiken. ,,Het was hakken. Ik reed goed, maar niet goed genoeg. Kai schaatste een prima race. Daar heb je ook mee te maken'', zei Nuis, die op de 500 meter (vijfde) en 1500 meter (vierde) ook wereldbekertickets veiligstelde.

Gelukt

Verbij, vrijdag derde op de 500 meter, reageerde ingetogen op zijn overwinning. ,,Ik heb Nuis nog niet zo vaak verslagen, dus het is mooi dat het nu weer eens gelukt is'', oordeelde de 22-jarige sprinter van Team Plantina. ,,Ik reed best lekker. Voor mij is deze zege misschien minder een verrassing dan voor anderen. Ik weet wat ik ik kan.''

Tot de verliezers behoorden opnieuw Hein Otterspeer, vrijdag al achtste op de 500 meter en zondag zesde op de 1000 meter, en Michel Mulder, die op de 500 meter de wereldbekertickets op 0,01 seconde miste. De olympisch sprintkampioen viel op de 1000 meter met een tijd van 1.11,91 buiten de top tien.