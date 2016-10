Ter Mors overtuigt op 1000 meter

ANP Ter Mors overtuigt op 1000 meter

GRONINGEN - Jorien ter Mors heeft zondag bij de KNSB Cup in Groningen de 1000 meter overtuigend op haar naam geschreven. De wereldkampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 1.16,36. Daarmee verbeterde ze het baanrecord van Ireen Wüst uit 2013 (1.17,58). De Twentse schaatsster won op vrijdag ook al de 1500 meter. Een dag later eindigde Ter Mors achter Marrit Leenstra als tweede op de 500 meter.

Door ANP - 30-10-2016, 17:27 (Update 30-10-2016, 17:32)

Leenstra belandde op de 1000 meter op de tweede plaats met een tijd van 1.17,14. Wüst moest met 1.17,46 genoegen nemen met de derde plaats. De nummer twee van Sotsji 2014 op deze afstand eindigde op de 1500 meter als tweede. Op de 3000 meter was Wüst zaterdag wel de beste.

Anice Das eindigde op de 1000 meter als vierde (1.17,62), gevolgd door Sanneke de Neeling (1.18,05). Zij mogen evenals de top drie deelnemen aan de eerste vier wereldbekers op deze discipline. Ter Mors slaat de eerste twee wereldbekers in China en Japan echter over. Daardoor kan ook Bo van der Werff, die zondag als zesde eindigde op de 1000 meter, rekenen op een startbewijs op deze afstand voor de komende toernooien in Azië.

Ter Mors kiest in november voor deelname aan de wereldbeker shorttrack in Calgary en Salt Lake City. Bij de derde wereldbeker op de langebaan begin december in Astana is ze weer van de partij. ,,Ik mag tevreden terugkijken op mijn prestaties bij de KNSB Cup. Dit is voor mij een prima start van het seizoen. Nu neem ik even afstand van de langebaan en ga ik me volledig richten op het shorttracken'', liet Ter Mors gretig weten.