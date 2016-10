Zesde Europese titel voor korfballers

DORDRECHT - Het Nederlandse korfbalteam heeft zondag overtuigend de Europese titel veroverd. In de finale in Dordrecht was het team van Wim Scholtmeijer veel te sterk voor België: 27-14. Bij rust was de stand al 14-5.

Door ANP - 30-10-2016, 14:56 (Update 30-10-2016, 14:56)

Voor Nederland was het de zesde EK-titel. Ook in 1998, 2002, 2006, 2010 en 2014 was Oranje de sterkste. Vaker werd het toernooi niet georganiseerd. Sinds 2014 is het EK om de twee jaar in plaats van om de vier jaar.

Aanvoerder Tim Bakker nam zondag na 11,5 jaar afscheid van Oranje, en ook Friso Boode sloot zijn carrière als international af. Het brons bij het EK ging naar Catalonië, dat Portugal in de strijd om de derde plek met 16-12 aan de kant zette.