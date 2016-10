Veldrijdster De Jong verovert Europese titel

PONTCHÂTEAU - Thalita de Jong heeft zondag in het Franse Pontchâteau de Europese titel veroverd. De 22-jarige veldrijdster uit Ossendrecht was een klasse apart, halverwege liet ze de concurrentie definitief achter zich om alleen te finishen op het zonovergoten en snelle parcours.

Door ANP - 30-10-2016, 14:39 (Update 30-10-2016, 15:12)

Op enige afstand troefde Lucinda Brand, het afgelopen jaar ploeggenote van De Jong bij Rabo-Liv, de Française Caroline Mani nog af in de sprint om de tweede plaats. De Belgische titelverdedigster Sanne Cant werd slechts zesde.

De Jong pakte vroeg in dit jaar al de wereldtitel. Vorige week was ze ook de beste in de wereldbekercross van Valkenburg.

Parcours

De Jong zei eerder dit jaar, nadat ze eerst de nationale titel had veroverd en een paar weken later de regenboogtrui aan mocht trekken, dat ze zich nog wel eens verbaasde over haar successen in het veld, dat ze combineert met een carrière op de weg. In Valkenburg werd duidelijk dat haar zelfvertrouwen gegroeid is. De Jong weet inmiddels was ze kan en toonde dat ook in Pontchâteau waar het snelle parcours in haar voordeel was. ,,Wat een race'', jubelde ze na afloop. In een gestaag tempo begonnen, scheidde ze zich al na een kwartier af van de rest van het veld. ,,Ik versnelde van kop af en zag dat ik een gaatje had geslagen. Toen ben ik maar doorgegaan.''

Terwijl achter haar de situatie steeds veranderde kon De Jong met een veilige marge aan de slotronde beginnen. ,,Zo 'n mooi gevoel om alleen naar de finish te mogen rijden. Het leek wel een tijdrit en dat is iets wat me ligt.'' Het leverde de Brabantse haar derde trui van dit jaar op. ,,En die twee die ik al heb ga ik in januari proberen te verdedigen.''