ANP Cibulkova schrijft WTA Finals op haar naam

SINGAPORE - Tennisster Dominika Cibulkova heeft zondag de finale van de WTA Finals in Singapore op haar naam geschreven. De Slowaakse nummer acht van de wereld won met overmacht van de Duitse Angelique Kerber. De torenhoge favoriete en aanvoerster van de wereldranglijst was niet opgewassen tegen de sterk spelende Cibulkova. Het werd 6-3 6-4.

Door ANP - 30-10-2016, 14:14 (Update 30-10-2016, 14:57)

Het was voor het eerst dat de Slowaakse zich voor de Finals geplaatst had. De 27-jarige Cibulkova bleek uiteindelijk de sterkste van de acht beste tennissters van het seizoen en onttroonde de Poolse titelverdedigster Agnieszka Radwanska.

Kerber rekende in de halve finale nog overtuigend af met Radwanska, maar kon in de eindstrijd weinig tegen Cibulkova beginnen. In de eerste set liep de Slowaakse direct uit naar een 3-0-voorsprong. Kerber kwam nog terug, maar Cibulkova breidde haar voorsprong gestaag uit. Bij 5-4 in de tweede set verzuimde de mondiale nummer acht de winst direct binnen te halen. Ze wist uiteindelijk haar vierde matchpoint te verzilveren.

Geluk

,,Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe ik me nu voel'', zei Cibulkova na afloop van de partij. ,,Het is het mooiste moment uit mijn leven. In de eerste twee wedstrijden van het toernooi was mijn spel overwegend goed, maar speelde ik af en toe ook een beetje ongelukkig. Nu viel alles samen en had ik het geluk aan mijn zijde.''

De Slowaakse beleefde in Singapore haar vierde zege van dit seizoen. Eerder won ze de toernooien van Linz (Oostenrijk), Eastbourne (Groot-Brittannië) en Katowice (Polen).