ANP Makarova/Vesnina winnen dubbelfinale Finals

SINGAPORE - De Russische tennissters Ekaterina Makarova en Elena Vesnina hebben zondag de finale van het dubbelspel gewonnen bij de WTA Finals in Singapore. Het duo versloeg de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Tsjechische Lucie Safarova in twee sets: 7-6 (5) 6-3.

Door ANP - 30-10-2016, 13:04 (Update 30-10-2016, 13:04)

De regerend olympisch kampioenen maakten zodoende een einde aan een reeks van achttien overwinningen op rij voor het Amerikaans/Tsjechische koppel, dat ongeslagen was sinds het begin van het US Open afgelopen zomer. Na de grandslam wonnen ze ook nog de toernooien in Wuhan en Peking.

Voor de Russinnen was het hun eerste toernooizege bij de Masters. In 2013 waren ze verliezend finalist. Toen verloren ze de eindstrijd van de Chinese Peng Shuai en de Taiwanese Hsieh Su-Wei.

De finale van het enkelspel gaat later op zondag tussen de Duitse Angelique Kerber en de Slowaakse Dominika Cibulkova.