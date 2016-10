Cleveland nog een zege verwijderd van titel

CHICAGO - De honkballers van Cleveland Indians zijn nog een overwinning verwijderd van de titel in de Amerikaanse competitie MLB. De ploeg versloeg Chicago Cubs met 7-2 en staat nu op een 3-1 voorsprong in de best-of-seven series.

Door ANP - 30-10-2016, 9:11 (Update 30-10-2016, 9:11)

De Cubs kwamen in eigen stadion in de eerste inning nog wel op een 1-0 voorsprong, maar daarna zetten de Indians het duel naar hun hand. De ploeg liep uit naar 4-1. In de zevende inning sloeg Jason Kipnis een homerun en stelde daarmee de overwinning veilig.

Ook Corey Kluber had een belangrijk aandeel in de zege. De startende werper stond zes innings op de heuvel en incasseerde vijf hits en slechts een run.

Zondag (plaatselijke tijd) staat het vijfde duel op het programma. De Indians kunnen dan voor het eerst sinds 1948 de titel weer naar Cleveland halen.