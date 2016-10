EK veldrijden 2017 in Tabor

ANP EK veldrijden 2017 in Tabor

PONTCHÂTEAU - De Europese kampioenschappen veldrijden worden volgend jaar in Tabor gehouden. De Europese wielerbond UEC wees de Tsjechische stad zaterdag aan als organisator van de komende EK. Mathieu van der Poel veroverde vorig jaar in Tabor de wereldtitel.

Door ANP - 29-10-2016, 22:32 (Update 29-10-2016, 22:32)

Dit weekeinde strijden de beste veldrijders uit Europa in Pontchâteau in Frankrijk om de titels. Zaterdag was er bij de beloften succes voor de Nederlandse veldrijders Joris Nieuwenhuis en Sieben Wouters. Zij pakten respectievelijk zilver en brons, achter de winnende Belg Quinten Hermans. Zondag komen de profs in actie, onder wie bij de mannen titelverdediger Lars van der Haar.