Verstappen derde in kwalificatie Mexico

MEXICO-STAD - Max Verstappen begint zondag vanaf de derde startplek aan de Grote Prijs van Mexico. De Nederlandse coureur van Red Bull moest zaterdag in de kwalificatie de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg voor zich dulden. De Britse titelverdediger veroverde poleposition, WK-leider Rosberg nestelde zich op de tweede plek.

Door ANP - 29-10-2016, 21:12 (Update 29-10-2016, 21:18)

Verstappen had eerder op zaterdag in de laatste vrije training de beste tijd geklokt. De negentienjarige Nederlander was tijdens het tweede deel van de kwalificatie ook de snelste, maar moest het in de beslissende strijd om poleposition in Q3 afleggen tegen de dominante Mercedes-coureurs.

Verstappen verbeterde zich in zijn laatste vliegende ronde tot 1.19,054, maar daarmee was hij wel ruim drie tienden langzamer dan Hamilton (1.18,704). Rosberg dook als laatste coureur op de baan ook nog onder de tijd van de Nederlander (1.18,958). Verstappen was wel sneller dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo, die op het sfeervolle Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad als vierde eindigde in de kwalificatie met 1.19,133. De Ferrari-coureurs Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel kwamen niet verder dan respectievelijk de zesde en zevende tijd.

Rosberg kan zondag al wereldkampioen worden, als hij de race wint en Hamilton maximaal één puntje pakt. De Duitser, die de afgelopen twee seizoenen steeds als tweede eindigde in het WK achter zijn Britse rivaal, verdedigt een voorsprong van 26 punten.