ANP Quintana denkt ook aan Giro en Tour

MADRID - Na Chris Froome overweegt ook Nairo Quintana volgend seizoen de Giro met de Tour te combineren. Dat vertelde de Colombiaan zaterdag op het trainingskamp van zijn ploeg Movistar in het Spaanse Navarra.

Door ANP - 29-10-2016, 18:49 (Update 29-10-2016, 18:49)

,,De Tour blijft mijn grootste doel'', zei Quintana. ,,Maar als ik de Giro niet probeer, dan kom ik ook niet te weten hoe dat voor mij afloopt. Ik denk dat ik voldoende kan herstellen na de Giro voor de Tour. Ik heb al twee keer de Tour met de Vuelta gecombineerd. En dat ging ook goed.'' Quintana stelde dit jaar teleur met een derde plaats in Frankrijk. Hij schreef vervolgens wel de Ronde van Spanje op zijn naam.

Eusebio Unzué, de ploegleider van Movistar, ziet mogelijkheden voor Quintana in de Giro én Tour. ,,Hij kan denk ik voldoende herstellen, alleen moeten we dan wel zijn programma aanpassen. De laatste jaren reed hij in april en mei de rondes van Catalonië, het Baskenland en Romandië.''