Goud judoka Franssen in Abu Dhabi

ABU DHABI - Judoka Juul Franssen heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de Grand Slam van Abu Dhabi op haar naam gebracht. De Nederlandse won het goud in de klasse tot 63 kilogram. In de finale versloeg ze met een houdgreep de Oostenrijkse Kathrin Unterwurzacher.

Door ANP - 29-10-2016, 15:59 (Update 29-10-2016, 15:59)

In de halve finale was Franssen oppermachtig tegen de Braziliaanse Mariana Silva. Na twee minuten won ze op ippon. Daarvoor had ze een andere Braziliaanse uitgeschakeld. Tegen Ketleyn Quadros had Franssen wel een zogeheten golden score nodig.