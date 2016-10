Rojer verliest halve finale Basel

BASEL - Tennisser Jean-Julien Rojer heeft zaterdag met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau naast een plek in de finale van het ATP-toernooi in Basel gegrepen. Het koppel, als eerste geplaatst op het Zwitserse hardcourt, verloor de halve finale tegen Robert Lindstedt uit Zweden en de Nieuw-Zeelander Michael Venus in de supertiebreak: 6-1 3-6 8-10.

Rojer, de dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam, moest het een tijdje zonder Tecau stellen. De Roemeen was een paar weken uitgeschakeld met een voetblessure. Het duo jaagt op een ticket voor de World Tour Finals van komende maand in Londen. De beste acht koppels van dit jaar mogen daaraan meedoen. Rojer en Tecau staan negende op de ranglijst. Vorig jaar schreven ze het eindejaarstoernooi in Londen op hun naam.