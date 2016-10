Luiten nog subtopper in Shanghai

SHANGHAI - Golfer Joost Luiten is na de derde ronde van de HSBC Champions in het Chinese Shanghai een goede subtopper. De Nederlandse prof noteerde zaterdag een score van 71 slagen, één onder par, en deelt met een totaalscore van -5 de 22e plaats.

Door ANP - 29-10-2016, 10:25 (Update 29-10-2016, 10:25)

De Rotterdammer noteerde drie birdies en twee bogeys op de golfbaan van de Sheshan International, waar het lucratieve toernooi uit de World Golf Championships wordt afgewerkt. De prijzenpot in Shanghai is gevuld met 9,5 miljoen dollar.

De Japanner Hideki Matsuyama hield in de derde ronde zijn koppositie vast en gaat zondag met -17 de slotronde in. Hij heeft drie slagen voorsprong op zijn eerste belager, de Schot Russell Knox. Matsuyama voegde zaterdag 68 slagen toe aan zijn indrukwekkend lage score in de HSBC Champions. In de eerste twee ronden maakte hij liefst negentien birdies.