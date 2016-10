Verstappen positief na trainingen Mexico

ANP Verstappen positief na trainingen Mexico

MEXICO-STAD - Max Verstappen miste vrijdag (plaatselijke tijd) een groot deel van de eerste training voor de Grand Prix van Mexico door oververhitte remmen, maar was tevreden over zijn zevende tijd in de tweede training. ,,De auto voelde vooral heel goed aan op de mediumbanden en dat is een goed teken voor de race op zondag'', zei de Limburgse coureur van Red Bull na afloop van de trainingsdag.

Door ANP - 29-10-2016, 9:03 (Update 29-10-2016, 9:03)

De Nederlander was in de tweede sessie 0,829 seconde minder snel dan de Duitser Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari de beste rondetijd klokte op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. ,,Het was natuurlijk niet ideaal dat ik veel trainingstijd verspeelde in de eerste sessie en ik ben ook nog niet helemaal tevreden over de afstelling van de auto, maar ik heb in de tweede training wel de juiste snelheid gevonden voor de langere runs. Ik denk dat we zondag in de race weer vooraan mee kunnen'', aldus Verstappen.