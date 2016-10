Einde training Verstappen na remproblemen

MEXICO-STAD - Max Verstappen heeft zijn eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico voortijdig moeten beëindigen. De Nederlandse coureur zette met nog zo'n veertig minuten te gaan in de training zijn Red Bull in de pits met oververhitte remmen. Bij de pitbox van het Oostenrijkse team deden de monteurs hun uiterste best om de remmen van de racewagen te koelen. Maar de Red Bull ging niet meer de baan op in het vervolg van de training.

Door ANP - 28-10-2016, 18:46 (Update 28-10-2016, 18:46)

Verstappen had op dat moment de zesde tijd genoteerd op de Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad, maar veel coureurs klokten daarna nog een betere tijd.