Ronald Mulder wint 500 meter in Groningen

GRONINGEN - Schaatser Ronald Mulder heeft vrijdag bij de KNSB Cup in Groningen de 500 meter op zijn naam geschreven. De sprinter van Team Plantina reed in de twaalfde en laatste rit een tijd van 35,25. Vorig jaar zegevierde hij eveneens op deze afstand bij het openingstoernooi van het schaatsseizoen.

Door ANP - 28-10-2016, 18:13 (Update 28-10-2016, 18:23)

Jan Smeekens (35,32) en Nederlands kampioen Kai Verbij (35,39) belandden eveneens op het podium. De nummers vier (Daidai Ntab in 35,56) en vijf (Kjeld Nuis in 35,63) plaatsten zich ook voor de eerste vier wereldbekers. Michel Mulder, olympisch kampioen op deze afstand, greep met de zesde plek, op 0,01 seconde van Nuis, net naast een wereldbekerticket. Ook Hein Otterspeer, achtste in 35,66, behoorde tot de verliezers. Koen Verweij (36,80) viel bij zijn rentree op het hoogste niveau ruim buiten de top tien.

Michel Mulder (30) wist zich vorig jaar op de 500 meter evenmin te plaatsen voor de eerste vier wereldbekers. Hij eindigde toen bij de KNSB Cup in Enschede als zevende. Op de 1000 meter (elfde) lukte het destijds ook niet. Zondag hoopt de tweelingbroer van Ronald Mulder zich op de kilometer alsnog te kwalificeren voor de komende wereldbekertoernooien.

Team Victorie

Michel Mulder rijdt sinds dit seizoen voor Team Victorie, dat nog een hoofdsponsor zoekt. Onder zijn vroegere coach Desly Hill hoopt hij weer terug te keren op zijn topniveau van Sotsji 2014, ook met olympisch brons op de 1000 meter. Ronald Mulder schaatst dit seizoen opnieuw onder leiding van coach Gerard van Velde, nu voor Team Plantina.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er nog maar één race over 500 meter geschaatst. Hiervoor is gekozen omdat ook bij de WK afstanden en de Olympische Spelen voortaan slechts één wedstrijd op deze afstand wordt gereden.