ANP Schaker Giri klimt uit diep dal

VELSEN-NOORD - Anish Giri leed afgelopen zomer op de Masters van Bilbao een bevrijdende nederlaag. De Nederlandse schaakgrootmeester verloor voor het eerst in zijn carrière een partij van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen en daarmee viel een zware last van zijn schouders.

Door ANP - 28-10-2016, 14:09 (Update 28-10-2016, 15:30)

,,Ik voelde me steeds minder comfortabel als ik tegen hem moest schaken. De druk van niet mogen verliezen verlamde me. Ik ben gewoon blij dat ik van die score af ben; ik kan nu weer vrijuit spelen tegen hem’’, zei hij vrijdag in Velsen-Noord, waar hij mede het deelnemersveld van het komende Tata Steel Chess presenteerde.

Giri (22) treft Carlsen in januari weer in de 79e editie van het internationale toernooi in Wijk aan Zee. Hij wordt al jaren als de gedroomde opvolger gezien van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar. ,,Ik ga zeker voor de winst. Ik ben deze zomer door een diep mentaal dal gegaan, maar ben er bovenop gekomen en voel me weer zelfverzekerd.’’

