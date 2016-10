Carlsen en Karjakin na WK naar Wijk aan Zee

VELSEN-NOORD - Er speelt in ieder geval een wereldkampioen schaken mee in het eerstvolgende internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Door ANP - 28-10-2016, 13:11 (Update 28-10-2016, 13:24)

De organisatie van Tata Steel Chess maakte vrijdag bekend dat zowel de Noorse regerend wereldkampioen Magnus Carlsen als zijn Russische uitdager Sergej Karjakin is vastgelegd voor de 79e editie in januari 2017.

Carlsen en Karjakin spelen vanaf 11 november in New York hun tweekamp om de wereldtitel. De Noor is titelhouder, de Rus mag hem als winnaar van het kandidatentoernooi in maart van dit jaar uitdagen. ,,Het is bijzonder dat beide schakers elkaar in ons toernooi weer treffen, want meestal kiezen de grootmeester na een titelstrijd voor een rustperiode’’, aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg.

Anish Giri is de Nederlandse troef in Wijk aan Zee. De pas 22-jarige nummer 14 van de wereldranglijst doet al voor de negende keer mee. ,,Ik ga zeker voor de winst'', zei hij.

Carlsen is ook een trouwe gast in Wijk aan Zee. Hij speelde het toernooi, door insiders het Wimbledon van het schaken genoemd, al twaalf keer en boekte in januari van dit jaar zijn vijfde eindzege. Karjakin won ook al eens Tata Steel Chess, in 2009. ,,Ik vind het mooi dat ze meedoen. De spanning van de WK-tweekamp zit er dan nog op en dat kan het toernooi ten goede komen’’, meende Giri.

De organisatie meldde vrijdag de namen van twaalf van de veertien schakers die van 13 tot en met 29 januari om de titel in Wijk aan Zee strijden. ,,De gemiddelde rating is 2750. Dat is behoorlijk goed en iets om trots op te zijn. Het is een ijzersterk veld'', vond Van den Berg.

Andere wereldtoppers die hun deelname hebben toegezegd zijn de Armeense nummer vijf van de wereld en viervoudig winnaar Levon Aronian, de Amerikaan Wesley So (zesde op de wereldranglijst) en de opkomende schaaksterren Pentala Harikrishna (India), Ian Nepomniasjtsji (Rusland), Wei Yi (China) en Richard Rapport (Hongarije).

De Nederlandse routinier Loek van Wely is eveneens een plek in de A-groep gegund: ,,Hij vecht met grote ambities, gaat voor het drama en zorgt altijd voor minstens één spannende partij'' wist Giri.