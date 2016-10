Muguruza redt de eer bij WTA Finals

ANP Muguruza redt de eer bij WTA Finals

SINGAPORE - Garbiñe Muguruza heeft vrijdag de eer gered bij de WTA Finals in Singapore. De Spaanse tennisster die na twee nederlagen al was uitgeschakeld in het afsluitende toernooi van 2016, was na ruim anderhalf uur spelen de Russische Svetlana Koeznetsova in drie sets de baas: 3-6 6-0 6-1.

Door ANP - 28-10-2016, 12:10 (Update 28-10-2016, 12:10)

Voor Koeznetsova had de nederlaag geen consequenties. De Russin, bezig aan een sterke reeks, had al twee keer gewonnen en was al zeker van de halve finales. De Poolse titelverdedigster Agnieszka Radwanska en de Tsjechische Karolina Pliskova maken later vrijdag in een rechtstreeks duel uit wie de andere halve finaliste uit de witte groep wordt. In de rode groep hebben de Duitse Angelique Kerber en de Slowaakse Dominika Cibulkova zich geplaatst voor de laatste vier.