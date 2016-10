Murray naar kwartfinales in Wenen

WENEN - Tennisser Andy Murray heeft donderdag de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Wenen. De nummer twee van de wereld, die jaagt op de koppositie van Novak Djokovic, moest wel diep gaan om Gilles Simon te verslaan. De Fransman boog pas na ruim 2,5 uur tennissen op het Oostenrijkse hardcourt: 4-6 6-2 6-2.

27-10-2016

Murray schreef de afgelopen weken de toernooien van Peking en Shanghai op zijn naam. Hij wil in Wenen zijn derde titel op rij pakken. In de eerste ronde had de Schot ook al drie sets nodig om de Slowaak Martin Klizan te kloppen. Na zijn winst op Simon wacht in de kwartfinale een confrontatie met het Amerikaanse servicekanon John Isner.

In Basel deed Stan Wawrinka zijn landgenoten op de tribunes een plezier door de laatste acht te halen. De als eerste geplaatste Zwitser versloeg de Amerikaan Donald Young in een lange driesetter: 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4.