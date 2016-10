Ledenraad keurt bewogen schaatsakkoord goed

UTRECHT - Het schaatsseizoen kan beginnen. De ledenraad van schaatsbond KNSB is donderdagavond akkoord gegaan met de overeenkomst die de bond heeft gesloten met de merkenteams, de schaatsers en de gewesten. Daarmee is een staking nu definitief van de baan.

Door ANP - 27-10-2016, 21:41 (Update 27-10-2016, 21:56)

De KNSB tekende woensdag na slepende onderhandelingen een overeenkomst voor twee seizoenen met de zogeheten convenantgroep. Belangrijke twistpunten waren de hoogte van de premiepot voor de schaatsers en het vereiste licentiegeld voor de merkenteams. De schaatsers dreigden uit onvrede zelfs met een staking van de wedstrijden om de KNSB Cup, die vrijdag beginnen in Groningen.

Goedkeuring van de ledenraad was nodig om het bereikte akkoord echt te kunnen bekrachtigen. Boegbeeld Sven Kramer uitte eerder op de dag bij de NOS nog twijfels over een goede afloop, maar zijn vrees bleek ongegrond. De ledenraad omarmde de afspraken die in het moeizame overleg zijn gemaakt. Eén daarvan is dat de erkende merkenteams 25.000 euro per ploeg gaan bijdragen aan de talentontwikkeling in de gewesten.

,,Blij dat de ledenraad akkoord is met alle gemaakte afspraken. We kunnen ons nu weer op positieve zaken richten, zoals de prestaties van de schaatsers'', reageerde Herman Nijhoff, die namens de gewesten in de convenantgroep zat. Bij de wedstrijden om de KNSB Cup zijn tickets voor de eerste vier wereldbekers van het seizoen te verdienen.