Quick-Step weer hoofdsponsor wielerploeg

BRUSSEL - Laminaatproducent Quick-Step is volgend jaar weer de hoofdsponsor van de Belgische wielerploeg uit de WorldTour, die het al sinds 1998 financieel ondersteunt. Etixx, de hoofdsponsor van de afgelopen twee jaren, doet een stevige stap terug. Het bedrijf in voedingssupplementen is geen officiële sponsor meer, maar partner.

Door ANP - 27-10-2016, 15:45 (Update 27-10-2016, 15:45)

,,Blij dat Quick-Step in 2017 weer de hoofdsponsor is. We hebben samen al veel moois bereikt en zijn erop gebrand dat voort te zetten'', zegt ploegmanager Patrick Lefevere over de achttienjarige samenwerking. Quick-Step was tussen 2003 en 2011 ook al hoofdsponsor van de ploeg, die Niki Terpstra, Tom Boonen, Marcel Kittel en Daniel Martin als blikvangers heeft.

Lefevere benadrukt dat het budget voor de wielerploeg in 2017 ongewijzigd blijft.