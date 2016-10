Kramer twijfelt over goedkeuring ledenraad

GRONINGEN - De dreigende schaatsstaking lijkt na het woensdag bereikte akkoord tussen de KNSB en 'stakeholders' (atleten, merkenteams en gewesten) van de baan, maar Sven Kramer is er nog niet helemaal zeker van dat het conflict nu helemaal opgelost is. De Friese schaatser zei donderdag tegen de NOS eerst de reactie van de ledenraad af te willen wachten. De ledenraad komt donderdagavond bijeen en moet het akkoord dan nog goedkeuren.

Door ANP - 27-10-2016, 13:59 (Update 27-10-2016, 13:59)

,,Het zou jammer zijn, maar tijdens deze vergadering kan de ledenraad nog roet in het eten gooien. Normaal zou het een formaliteit zijn, maar ik ben er nog niet zo zeker van. Het blijft nog steeds een moeilijke situatie. Mocht de ledenraad het akkoord afwijzen, zullen we ons moeten beraden. Een staking is dan alsnog mogelijk'', aldus Kramer, die denkt dat veel leden zich moeilijk in kunnen leven in de schaatsers.