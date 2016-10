Radwanska wint, Koeznetsova door

SINGAPORE - Titelverdedigster Agnieszka Radwanska heeft woensdag bij de WTA Finals in Singapore haar eerste partij gewonnen in de witte groep. De als tweede geplaatste tennisster uit Polen versloeg de Spaanse Garbiñe Muguruza in twee sets: 7-6 (1) 6-3. Radwanska verloor maandag in haar eerste optreden in Singapore van de Russische Svetlana Koeznetsova, die na twee groepswedstrijden vroegtijdig zeker is van een plaats in de halve finales. Muguruza is met twee nederlagen al uitgeschakeld.

Koeznetsova won eerder op de dag in een lange partij in drie sets ook van de Tsjechische Karolina Pliskova: 3-6 6-2 7-6 (6). Na 2 uur en 17 minuten benutte de 31-jarige Russin haar vierde wedstrijdpunt. Pliskova en Radwanska strijden vrijdag in de witte groep tegen elkaar om het tweede ticket voor de halve finales.

Koeznetsova kwalificeerde zich pas afgelopen zaterdag voor het eindejaarstoernooi van de WTA. Die dag won ze de Kremlin Cup in Moskou en vertrok ze direct naar Singapore, waar de beste acht tennissters van het seizoen het tegen elkaar opnemen. Het prestigieuze evenement kent een premiepot van 7 miljoen dollar (circa 6,4 miljoen euro).

,,Ik tennis hier met heel mijn hart'', antwoordde Koeznetsova glunderend op de vraag waar ze in Singapore alle energie vandaan haalt. ,,Ik speelde de afgelopen jaren niet op mijn hoogste niveau. Dit seizoen is alles echter anders. Ik beleef veel meer plezier aan het tennis. Ook geniet ik veel meer van het publiek en van mijn deelname aan zo'n toptoernooi. Met de steun van mijn begeleidingsteam heb ik van Pliskova kunnen winnen. Ik wilde de fans en mijn stafleden in de eindfase niet in de steek laten. Daardoor kon ik doorvechten. Het is geweldig dat ik nu al de halve finales heb bereikt.''