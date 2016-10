Koeznetsova pakt tweede zege in Singapore

SINGAPORE - Svetlana Koeznetsova heeft woensdag ook haar tweede groepswedstrijd bij de WTA Finals gewonnen. De Russische tennisster ontdeed zich in de witte groep van Karolina Pliskova. Koeznetsova had drie sets nodig om de Tsjechische te verslaan: 3-6 6-2 7-6 (6).

Door ANP - 26-10-2016, 16:43 (Update 26-10-2016, 16:43)

De 31-jarige Russin lijkt in Singapore maar niet moe te worden, terwijl ze zich zaterdag pas plaatste voor het afsluitende toernooi. Die dag won ze de Kremlin Cup in Moskou en vertrok direct naar Singapore, waar de acht beste tennissters van het seizoen het tegen elkaar opnemen. In de partij tegen Pliskova knokte ze zich meerdere keren terug en was uiteindelijk in de tiebreak in de derde set sterker.

Maandag rekende Koeznetsova al af met de Poolse Agnieszka Radwanska. Pliskova versloeg die dag de Spaanse Garbiñe Muguruza. Radwanska en Muguruza staan later op woensdag tegenover elkaar.