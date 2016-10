Gerritsen mist start schaatsseizoen

GRONINGEN - Schaatsster Annette Gerritsen moet vanwege een knieblessure de start van het seizoen uitstellen. ,,Ik heb de hele zomer hard gewerkt en ook de shorttracktraining heeft me geholpen. Alles voelde goed, tot ik zes weken geleden verkeerd terechtkwam na een sprong tijdens de training'', zei de sprintster van AfterPay woensdag tegen schaatsen.nl. Het kraakbeen in haar knie bleek beschadigd waardoor ze komend weekeinde de KNSB Cup in Groningen mist.

,,Ik ben in goede handen, maar ik durf echt nog niet te zeggen wanneer ik weer kan schaatsen. Het is wat dat betreft een lastige blessure.'' De 31-jarige Gerritsen is naar eigen zeggen niet bang dat het seizoen voor haar verloren is. ,,De NK afstanden in december zijn nu mijn nieuwe doel. Ik ga mezelf deze winter nog laten zien.''

De voormalig Nederlands kampioene sprint bleef de afgelopen jaren ver verwijderd van de medailles.