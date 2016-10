Indians openen World Series met winst

CLEVELAND - De honkballers van Cleveland Indians hebben dinsdag in het eerste duel van de World Series Chicago Cubs met 6-0 verslagen. Voor een kleine 40.000 toeschouwers leidden de Indians al na de eerste inning met 2-0, bouwden die voorsprong in de vierde inning uit naar 4-0 om in de achtste inning uit te lopen naar 6-0. Woensdag volg Game Two, eveneens in Cleveland, dat sinds 1948 wacht op de titel in de Amerikaanse profcompetitie MLB.

26-10-2016

De Cubs, minder prominent dan stadgenoot White Sox, moeten nog veel verder terug voor de laatste winst van de World Series. Dat gebeurde in 1908.