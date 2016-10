Keys verslaat Cibulkova bij WTA Finals

ANP Keys verslaat Cibulkova bij WTA Finals

SINGAPORE - Tennisster Madison Keys heeft dinsdag haar tweede partij bij de WTA Finals in Singapore met winst afgesloten. De 21-jarige Amerikaanse was in de rode groep veel sterker dan Dominika Cibulkova. De Slowaakse moest na iets meer dan een uur spelen haar meerdere erkennen in Keys: 1-6 4-6.

Door ANP - 25-10-2016, 17:01 (Update 25-10-2016, 17:01)

De Amerikaanse verloor zondag haar eerste partij tegen de Roemeense Simona Halep. Daarom moest ze dinsdag van Cibulkova winnen om nog kans te maken op een plaats in de halve eindstrijd. In drie eerdere ontmoetingen verloor de Amerikaanse nog nooit van de 27-jarige Slowaakse.

Voor Cibulkova is het haar tweede nederlaag op rij in Singapore. Eerder verloor ze ook van de Duitse mondiale nummer één Angelique Kerber.