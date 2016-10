Van Rouwendaal tweede op 800 meter in Tokio

TOKIO - Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft dinsdag bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Tokio zilver gepakt op de 800 meter vrije slag. De olympisch kampioene in het open water moest alleen de Hongaarse Boglárka Kapás voor zich dulden. Van Rouwendaal tikte als tweede aan in 8.17,54.

Door ANP - 25-10-2016, 12:46 (Update 25-10-2016, 12:46)

De 23-jarige zwemster lag in het 25 meterbad van Tokio een tijdje aan kop, maar zag Kapás na tien baantjes passeren. De Hongaarse, die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro brons pakte op de 800 vrij, zwom naar de winst in 8.12,79. Van Rouwendaal greep op de 200 vrij net naast een finaleplaats. Ze klokte in de series de negende tijd (1.57,60). Woensdag komt de Nederlandse in actie op de 400 vrij.

De pupil van de Franse coach Philippe Lucas moest zich afgelopen week vanwege een voedselvergiftiging terugtrekken bij de wereldbekerwedstrijden in Singapore. Van Rouwendaal bereidt zich in Azië voor op de WK kortebaan van begin december in Canada.