Beachvolleyballers binnen in Den Haag

ANP Beachvolleyballers binnen in Den Haag

DEN HAAG - De beste beachvolleyballers van de wereld komen eind maart naar Den Haag. Tussen 29 maart en 2 april wordt in de Nederlandse stad een evenement uit de World Tour gehouden. Niet zoals gebruikelijk op het strand van Scheveningen, maar voor het eerst binnen, in een hal van de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark.

Door ANP - 25-10-2016, 11:47 (Update 25-10-2016, 11:47)

Tijdens de Olympische Spelen van Rio ondertekende de Haagse sportwethouder Rabin Baldewsingh al een overeenkomst met de internationale bond FIVB. Beide partijen spraken af dat Den Haag de komende drie jaar deel uitmaakt van de World Tour. De stad krijgt een primeur, want voor het eerst worden wedstrijden in de mondiale reeks binnen gespeeld. De FIVB maakte dinsdag de data van het toernooi bekend.

Het seizoen begint in februari met een major in Fort Lauderdale in de Verenigde Staten. Via Iran, Australië en Mexico gaan de beachvolleyballers eind maart naar Den Haag. De WK zijn van 28 juli tot en met 6 augustus in Wenen.