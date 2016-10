Nog geen oplossing in schaatsconflict

UTRECHT - Het al maanden slepende conflict in de schaatswereld over noodzakelijke bezuinigingen is nog altijd niet opgelost. Maandag was er opnieuw druk overleg tussen de KNSB-directie en de drie oppositiepartijen (schaatsers, gewesten, merkenteams). Het vereiste akkoord bleef vooralsnog uit. Daardoor behoort een unieke staking van de Nederlandse topschaatsers nog altijd tot de mogelijkheden.

,,We gaan er allemaal nog een nachtje over slapen. Dinsdagochtend om 10.00 uur vervalt een nieuwe deadline'', liet Herman Nijhoff namens de gewesten weten. ,,Teentje voor teentje komen we naar elkaar toe, zoals vroeger op het schoolplein. Zo gaat het meestal in onderhandelingen. Ik heb goede hoop dat we eruit komen. Maar de toenadering van de KNSB is nu nog onvoldoende om samen de eindstreep te halen.''

Vrijdag zou het seizoen op de lange baan officieel moeten beginnen met de wedstrijden om de KNSB Cup in Groningen. Een dag eerder moet de ledenraad van de KNSB de definitieve begroting eindelijk goedkeuren. Zonder overeenstemming tussen de KNSB en de drie 'stakeholders' lijkt dat onbegonnen werk. In dat geval zou de KNSB Cup getroffen kunnen worden door een staking van toonaangevende schaatsers, onder wie boegbeeld en pleitbezorger Sven Kramer.

Nijhoff wilde maandag na alle besprekingen niet zeggen welke voorstellen er nu nog op tafel liggen. De hoogte van het prijzengeld voor de schaatsers, de licentiegelden voor de merkenteams en de vergoeding aan de gewesten zijn belangrijke kwesties. De premiepot bedroeg vorig jaar nog 1,1 miljoen euro, werd daarna verlaagd tot 6 ton en door de KNSB inmiddels weer verhoogd tot 770.000 euro. Naar verluidt willen de schaatsers het prijzengeld echter op 1 miljoen euro vastleggen.