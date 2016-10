Wouda gaat moeizame tijd tegemoet

EINDHOVEN - Marcel Wouda weet wat hem te wachten staat als de nieuwe hoofdcoach van de Nederlandse zwemploeg. ,,We gaan een moeizame tijd tegemoet'', gaf de 44-jarige Tilburger maandagavond toe bij de NOS.

Door ANP - 24-10-2016, 19:43 (Update 24-10-2016, 19:43)

,,We hebben afgelopen zomer in Rio geen olympische medailles behaald in het zwembad. We dienen er nu alles aan te doen om het gat met de internationale top te dichten. We zullen bijvoorbeeld goed moeten kijken naar de teamcultuur. De zwemcentra in Amsterdam en Eindhoven moeten weer één ploeg vormen.''

Wouda krijgt in zijn nieuwe rol bij de KNZB ook weer te maken met Ranomi Kromowidjojo. De zwemkoningin van Londen 2012 verbrak na de Olympische Spelen in Engeland de samenwerking al snel, omdat ze geen klik voelde met de Brabander. ,,Ik zal eerst het gesprek aangaan met Ranomi en met haar trainer Patrick Pearson. We zullen met elkaar kijken hoe we er een heel goede samenwerking van kunnen maken. Het is nu nog te vroeg om er een invulling aan te geven. Ik wil eerst van Ranomi horen wat haar ambities zijn en hoe we haar daarmee kunnen helpen.''