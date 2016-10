IOC ondersteunt klokkenluidster Stepanova

NEW YORK - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat de Russische hardloopster Joelia Stepanova en haar man financieel ondersteunen. De twee onthulden het structurele dopinggebruik in de Russische atletiek en zijn sindsdien ondergedoken in de Verenigde Staten. Stepanova vreesde voor haar leven sinds ze als klokkenluidster optrad. Het IOC liet maandag weten het echtpaar financieel niet in de kou te laten staan.

Door ANP - 24-10-2016, 16:00 (Update 24-10-2016, 16:00)

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft in september een gesprek gehad met de atlete en haar man Vitali Stepanov, meldde een woordvoerder. Stepanov, een voormalig controleur van het Russische antidopingagentschap, is een functie als adviseur bij het IOC aangeboden. Hij zal zich gaan bezighouden met dopingcontroles. Zijn vrouw krijgt een beurs zodat ze haar carrière kan voortzetten.

Vanwege de onthullingen over het dopinggebruik ontbraken alle Russische atleten op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ook Stepanova miste deelname op haar afstand, de 800 meter.