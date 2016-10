Van der Vleuten achtste bij jumping Helsinki

HELSINKI - Springruiter Maikel van der Vleuten is zondag bij de wereldbekerwedstrijd van Helsinki met VDL Groep Arera C als achtste geëindigd. Vijftien combinaties kwamen uit in de barrage. De Zwitser Romain Duguet won de wedstrijd met Quorida de Treho. Het leverde hem 37.500 euro op.

Door ANP - 23-10-2016, 19:28 (Update 23-10-2016, 19:28)

Van de vijftien foutloze combinaties lieten er zes ook in de barrage de balken liggen. De Fransman Mathieu Billot (Shiva d'Amaury) was bijna twee seconden langzamer maar werd toch tweede, voor Meredith Michaels Beerbaum met Comanche. Van der Vleuten kwam uit op vier strafpunten. Leopold van Asten kreeg met VDL Groep Beauty acht strafpunten: vijftiende. De Belg Pieter Devos leidt het klassement na twee wereldbekerwedstrijden. Harrie Smolders is op de tiende plaats de beste Nederlander.