Van der Poel pakt eerste wereldbekerzege

VALKENBURG - Mathieu van der Poel heeft zijn eerste wereldbekerzege van het seizoen te pakken. De Nederlander was in Valkenburg in grootse doen en reed solo naar de finish. In de voorlaatste ronde gingen ook nog de op hem jagende Belgen Wout van Aert en Tom Meeusen onderuit.

Door ANP - 23-10-2016, 17:03 (Update 23-10-2016, 17:03)

Van Aert slaagde er alsnog in tweede te worden, voor zijn landgenoot Michael Vanthourenhout.

Van der Poel liet de eerste twee crossen uit de wereldbekercyclus in de Verenigde Staten schieten. Hij was op dat moment nog niet voldoende hersteld van ingrepen aan beide knieën. Van Aert won beide wedstrijden, in Las Vegas en Iowa.