ANP Tennisser Del Potro wint Stockholm

STOCKHOLM - Juan Martin del Potro heeft zondag de eindzege naar zich toe getrokken bij het ATP-toernooi in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De Argentijnse tennisser ontdeed zich in de finale in twee sets van de Amerikaan Jack Sock: 7-5 6-1. De ongeplaatste Del Potro kon in de laatste set op weinig verzet van de als zesde geplaatste Sock rekenen en walste met gemak over hem heen.

Door ANP - 23-10-2016, 17:02 (Update 23-10-2016, 17:02)

Sock stond vorig jaar ook in de finale in Stockholm. Toen verloor hij van de Tsjech Tomas Berdych, die zijn titel prolongeerde.

Voor de 28-jarige Del Potro is het de negentiende ATP-titel uit zijn carrière. De boomlange Argentijn stond door blessureleed lang aan de kant en is sinds zijn herstel bezig met een inhaalslag. Zo bereikte hij deze zomer bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de finale. Daarin bleek Andy Murray te sterk.