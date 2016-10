Kerber pakt eerste zege in Singapore

ANP Kerber pakt eerste zege in Singapore

SINGAPORE - Angelique Kerber heeft zondag haar eerste wedstrijd bij de WTA Finals in Singapore gewonnen. De Duitse nummer één van de wereld rekende in drie sets af met de Slowaakse Dominika Cibulkova: 7-6 (5) 2-6 6-3. De twee tennissters waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk was het Kerber die na bijna 2,5 uur spelen de winst naar zich toe trok.

Door ANP - 23-10-2016, 16:32 (Update 23-10-2016, 16:32)

Eerder op de dag was de Roemeense Simona Halep in de openingspartij van het prestigieuze toernooi te sterk voor de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 6-4. Beide poulewedstrijden werden gespeeld in de rode groep.

Maandag staan de eerste partijen in de witte groep op het programma. De Poolse titelverdedigster Agnieszka Radwanska speelt tegen de Russin Svetlana Koeznetsova. De Spaanse Garbiñe Muguruza staat tegenover de Tsjechische Karolina Pliskova.

De eerste twee van elke poule stoten door naar de halve finales van het afsluitende toernooi van dit jaar.