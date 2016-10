Verstappen zal rijstijl niet aanpassen

AUSTIN - Max Verstappen heeft geen plannen zijn rijstijl aan te passen. De Nederlandse Formule 1-coureur zei dat in een reactie op de aanscherping van de regels door de internationale autosportbond FIA. Die bepaalde zaterdag er strenger op te zullen toezien dat coureurs bij het verdedigen van hun positie de achteropkomende rijder niet in gevaar brengen. De maatregel volgt op klachten van coureurs als Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel over manoeuvres van Verstappen onder meer in de Grand Prix van Japan.

Verstappen gaf toe dat regels moeten worden nageleefd. Maar op de vraag of hij zijn rijstijl nu aanpast, antwoordde de Red Bulll-coureur ontkennend. ,,Ik denk het niet. Het is goed om duidelijk te maken wat wel en niet verboden is. Tot nu toe mocht je naar binnen sturen tijdens het remmen. Nu dus niet. We zullen zien hoe dat uitpakt in de race.''