ANP FIA wijzigt regel na kritiek op Verstappen

AUSTIN - De internationale autosportfederatie heeft zaterdag aan de vooravond van de Grote Prijs van de Verenigde Staten regels over het afwijken van de lijn bij het remmen aangepast. Dit is een reactie op de felle kritiek die veel andere coureurs tijdens de coureursvergadering hadden geuit aan het adres van Max Verstappen.

Door ANP - 22-10-2016, 20:47 (Update 22-10-2016, 20:47)

De FIA beroept zich op artikel 27.5 van het reglement dat een auto niet op een potentieel gevaarlijke manier mag worden bestuurd en op artikel 27.8 dat een coureur niet op abnormale manier van de lijn mag afwijken. Coureurs mogen volgens regel 27.6 één keer van de lijn afwijken om een positie te verdedigen. De FIA heeft nu aan de regels toegevoegd dat als een coureur tijdens het remmen een manoeuvre maakt die ervoor zorgt dat een andere coureur moet uitwijken, deze als gevaarlijk wordt beschouwd en wordt gerapporteerd.

De aanscherping van de regels volgt op klachten over de rijstijl van Verstappen door coureurs als Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. De Nederlander had twee weken geleden in de Grand Prix van Japan door laat te remmen en uit te wijken succesvol zijn tweede plek verdedigd tegen Lewis Hamilton.