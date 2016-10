Bertens pakt dubbeltitel in Luxemburg

LUXEMBURG - Kiki Bertens heeft zaterdagavond in Luxemburg de titel gewonnen in het dubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson won de Nederlandse tennisster de finale van het WTA-toernooi van het Roemeense koppel Monica Niculescu en Patricia Maria Tig (4-6 7-5 11-9).

Door ANP - 22-10-2016, 20:22 (Update 22-10-2016, 20:28)

Het was de derde WTA-titel voor Bertens en Larsson dit jaar, na overwinningen in Linz en Nürnberg.

Niculescu was vrijdag in het enkelspel in Luxemburg nog te sterk voor Bertens in de halve finale en schreef zaterdag het toernooi op haar naam.