ANP Li Jie bereikt laatste vier EK na thriller

BOEDAPEST - Li Jie heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finale bij de Europese kampioenschappen tafeltennis in Boedapest. De van oorsprong Chinese, in Boedapest als vijfde geplaatst, knokte zich in een absolute thriller terug van een achterstand van 3-1 in games en won met 4-3: 16-14 14-16 9-11 4-11 13-11 11-7 11-6

Door ANP - 22-10-2016, 19:51 (Update 22-10-2016, 19:51)

Ekholm had eerder op de dag al voor een verrassing gezorgd door de als derde geplaatste Duitse Shan Xiaona uit te schakelen. Tegen Li had de Zweedse het in het begin lastig met het verdedigende spel, maar kreeg ze steeds meer de overhand in het vervolg van de partij. Ze leek de wedstrijd in vijf games te beslissen, maar Li gaf niet op en trok de stand weer gelijk. In de afsluitende zevende game bleek Li de zenuwen het beste in bedwang te kunnen houden.

Li neemt het in de halve finale zondag op tegen de Turkse Hu Melek. Die versloeg de als eerste geplaatste Duitse Han Ying.