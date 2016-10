Kviat blijft bij Toro Rosso

AUSTIN - Autocoureur Daniil Kviat rijdt volgend seizoen opnieuw in een bolide van Toro Rosso in de Formule 1. Dat heeft de renstal zaterdag laten weten in het Amerikaanse Austin, waar zondag de Grote Prijs van de Verenigde Staten wordt verreden.

Door ANP - 22-10-2016, 17:07 (Update 22-10-2016, 17:07)

De Rus startte dit seizoen bij Red Bull, maar moest plaatsmaken voor Max Verstappen. Sindsdien rijdt hij voor Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Ook de Spanjaard Carlo Sainz junir rijdt volgend seizoen weer voor Toro Rosso.