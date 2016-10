Skiester Gut wint openingswedstrijd seizoen

ANP Skiester Gut wint openingswedstrijd seizoen

SÖLDEN - De Zwitserse skiester Lara Gut heeft zaterdag de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Gut zegevierde in het Oostenrijkse Sölden op een reuzenslalom. Ze had na twee runs een marge van 1,44 seconde met de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Een groter verschil tussen de nummers één en twee bij een reuzenslalom om de wereldbeker had zich twaalf jaar niet voorgedaan.

Door ANP - 22-10-2016, 14:28 (Update 22-10-2016, 14:28)

De Italiaanse Marta Bassino moest op de derde plaats al bijna twee seconden toegeven op Gut, die vorig seizoen het algemene wereldbekerklassement won. Voor de mannen begint het seizoen zondag.