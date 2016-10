Kerber voelt zich fit genoeg voor WTA Finals

SINGAPORE - Angelique Kerber is klaar voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. Zondag begint de nummer één van de wereld aan het toernooi in Singapore met een partij tegen de Slowaakse Dominika Cibulkova. ,,De tank is weer een beetje voller. Aan het begin van mijn tour door Azië was ik veel vermoeider'', vertelde de Duitse, die de afgelopen weken te maken had met pijntjes aan bovenbeen en schouder.

Door ANP - 22-10-2016, 10:15 (Update 22-10-2016, 10:15)

,,Lichamelijk voel ik me weer fit'', zei Kerber, die voor de vierde keer deelneemt aan de WTA Finals. Met Cibulkova begint ze tegen een speelster in vorm, de Slowaakse won vorige week het toernooi van Linz. Kerber: ,,Ze heeft zeer veel vertrouwen, ik weet wat me te wachten staat.''

Kerber was de afgelopen weken met weinig succes actief in Azië. De winnares van de US Open strandde in Wuhan en Peking in de derde ronde. In Hongkong verloor ze in de kwartfinales van de Australische Daria Gavrilova.