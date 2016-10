Europese Spelen 2019 in Wit-Rusland

MINSK - De Europese Spelen worden in 2019 in Wit-Rusland gehouden. ,,We hebben een historische beslissing genomen; in 2019 zullen Europese atleten hier samenkomen'', zei de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko vrijdag in de beoogde gaststad Minsk tijdens een bijeenkomst van de Europese olympische comités (EOC). ,,We zijn geen supermacht, maar we besteden veel aandacht aan sport. We zijn er klaar voor.''

Door ANP - 21-10-2016, 10:35 (Update 21-10-2016, 11:47)

De Europese Spelen van 2019 waren al toegekend aan Nederland, maar sportkoepel NOC*NSF moest de organisatie teruggeven omdat de Nederlandse overheden geen geld wilden bijdragen. Rusland was de tweede keus maar viel af vanwege het grote dopingschandaal waarbij ook de overheid betrokken is.

De Europese Spelen zijn de Europese variant van reeds bestaande kampioenschappen zoals de Pan-Amerikaanse Spelen of de Aziatische Spelen. De eerste editie van het sporttoernooi werd vorig jaar gehouden in Bakoe (Azerbeidzjan).

