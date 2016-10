Indians naar World Series

TORONTO - De Cleveland Indians hebben zich woensdag (lokale tijd) als eerste geplaatst voor de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. De Indians rekenden in Toronto met 3-0 af met de Blue Jays en brachten de eindstand in de best-of-sevenserie zo op 4-1. Het is voor het eerst sinds 1997 dat de Cleveland Indians de World Series bereiken. De laatste keer dat het team de Amerikaanse honkbaltitel veroverde was in 1948.

Door ANP - 20-10-2016, 7:21 (Update 20-10-2016, 7:21)

De World Series beginnen dinsdag in Cleveland en de tegenstander komt uit de ontmoeting tussen de Los Angeles Dodgers en de Chicago Cubs. De Cubs kwamen woensdag op gelijke hoogte met de Dodgers door in Los Angeles met ruime cijfers (10-2) te winnen. De stand in hun serie is nu 2-2. Donderdag staat het vijfde duel op het programma.