Wild wint EK-goud op eliminator

ANP Wild wint EK-goud op eliminator

PARIJS - Kirsten Wild heeft woensdagavond de gouden medaille veroverd op het onderdeel eliminator bij de EK baanwielrennen in Parijs. De 34-jarige Wild, die zaterdag nog zilver won bij het WK wielrennen op de weg in Doha, bleef in de Franse hoofdstad de Britse Katie Archibald en Laurie Berthon uit Frankrijk voor.

Door ANP - 19-10-2016, 21:36 (Update 19-10-2016, 21:36)